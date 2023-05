Liga espanhola: Levante, de Tatiana Pinto, perde na visita ao Real Madrid

A internacional portuguesa foi crucial no primeiro golo da formação ​​​​​​​granota e esteve muito perto de fazer o gosto ao pé.

O Levante perdeu, por 3-2, na deslocação ao reduto do Real Madrid, numa partida referente à 29ª e penúltima jornada da liga espanhola de futebol feminino.

No Estádio Alfredo Di Stéfano, a formação granota começou melhor e, logo aos cinco minutos, abriu o ativo: a internacional portuguesa Tatiana Pinto intercetou um passe, progrediu no terreno pelo corredor direito e, após ter tirado um cruzamento venenoso, Alba Redondo, oportuna, aproveitou o facto de a guardiã Misa Rodríguez não ter segurado o esférico para inaugurar o marcador. Pouco depois, aos 13", a avançado espanhola, de 26 anos, bisou no desafio, chegando aos 26 tentos da conta pessoal na atual edição do campeonato (a jogadora natural de Albacete é a máxima artilheira da prova).

Porém, a partir desse momento, a turma merengue cresceu no encontro e conseguiu operar a reviravolta no resultado, fruto dos remates certeiros de Sandie Toletti (28") e Caroline Weir (46" e 50"), que foi a principal figura da partida.

O conjunto valenciano não baixou os braços e foi em busca da igualdade. À passagem dos 79", já depois de Érika González (63") e Silvia Lloris (72") terem ameaçado o empate, Tatiana Pinto esteve muito perto de fazer o gosto ao pé, mas Claudia Zornoza, em cima da linha de golo, evitou que a médio lusa festejasse.

Com este desfecho, o Levante permanece com 63 pontos, no terceiro lugar da tabela classificativa. Já o Real Madrid passa a somar 74, ocupando a segunda posição. Recorde-se que estas duas equipas já garantiram o acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada.