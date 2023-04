Liga espanhola: Levante, de Tatiana Pinto, fica a uma vitória da Champions

A internacional portuguesa foi titular no triunfo da formação ​​​​​​​granota em casa do Granadilla Tenerife.

O Levante foi ao terreno do Granadilla Tenerife vencer por 0-1, na 27ª ronda da liga espanhola de futebol feminino.

Com a internacional portuguesa Tatiana Pinto a titular - a centrocampista lusa foi substituída a meio da segunda parte -, a formação granota chegou ao golo do triunfo já perto do apito final do encontro, por intermédio de Alba Redondo, que assinou o 24º tento da conta pessoal na atual edição do campeonato.

Desta forma, o conjunto valenciano segue no terceiro lugar da tabela classificativa, somando agora 62 pontos, e, a três jornadas do fim da prova, fica a apenas uma vitória de garantir o acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada. Já a turma das Ilhas Canárias é sétima colocada, com 36 pontos.