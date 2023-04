Liga espanhola: Bétis, de Matilde Fidalgo, bate Granadilla Tenerife

A internacional portuguesa atuou durante os 90 minutos.

O Bétis foi ao reduto do Granadilla Tenerife vencer por 0-2, na 26ª jornada da liga espanhola de futebol feminino.

Rosa Márquez e Laurina apontaram, já na segunda parte do encontro, os golos do conjunto heliopolitano, que contou com a defesa Matilde Fidalgo, internacional portuguesa e prima do futebolista Bernardo Silva, durante os 90 minutos.

Com este triunfo, a turma sevilhana ocupa o 11º lugar da tabela classificativa, somando 23 pontos. Já a formação das Ilhas Canárias é sexta colocada, com 36.