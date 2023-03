Liga espanhola: 11 golos no Real Sociedad-Alavés e um deles foi de Andreia Jacinto

A formação txuri-urdin levou a melhor sobre o conjunto babazorro, de Fátima Pinto.

A Real Sociedad recebeu e venceu o Alavés por 6-5, na 22ª jornada da liga espanhola de futebol feminino.

Sanni Franssi, com um bis, Amaiur Sarriegi, também por duas vezes, Ane Etxezarreta e a internacional portuguesa Andreia Jacinto marcaram para as anfitriãs, enquanto Carla Armengol, que bisou, Sara Carrillo, Elba Vergés e Lice Chamorro fizeram os tentos das visitantes, que tiveram a médio lusa Fátima Pinto como suplente não utilizada.

Com este triunfo, a formação txuri-urdin permanece no sétimo lugar da tabela classificativa, com os mesmos 30 pontos do Sevilha, oitavo classificado. Já o conjunto babazorro segue na penúltima posição, com 15.