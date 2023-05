Liga das Nações feminina: Portugal no Grupo A2 com França, Noruega e Áustria

A competição começará em setembro.

Realizou-se, esta terça-feira, em Nyon, na Suíça, o sorteio da primeira edição da Liga das Nações de futebol feminino, com Portugal, que ocupa o 21º lugar do ranking da FIFA, a ficar inserido no Grupo A2, juntamente com França, Noruega e Áustria.

Os primeiros classificados de cada um dos quatro grupos da Liga A apurar-se-ão para a final four da prova, sendo que os finalistas garantem um lugar nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

As duas primeiras seleções de cada grupo permanecem na Liga A para a qualificação europeia para o Europeu de 2025. Já os quatro terceiros classificados enfrentam os segundos posicionados de cada grupo da Liga B, sendo que os vencedores de cada eliminatória jogarão na Liga A para a fase de qualificação europeia e os conjuntos derrotados competirão na Liga B. Por fim, as formações que terminarem no quarto lugar são despromovidas à Liga B. O pontapé de saída da fase de grupos será dado a 20 de setembro.

Recorde-se que a equipa das Quinas, orientada por Francisco Neto, vai disputar, pela primeira vez, a fase final de um Campeonato do Mundo - no caso, o Mundial"2023, que decorrerá na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto.

Confira a composição dos quatro grupos da Liga A:

Grupo 1: Inglaterra, Países Baixos, Bélgica e Escócia

Grupo 2: França, Noruega, Áustria e Portugal

Grupo 3: Alemanha, Dinamarca, Islândia e País de Gales

Grupo 4: Suécia, Espanha, Itália e Suíça