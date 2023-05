Liga das Nações feminina: Portugal inicia trajeto em solo francês

A UEFA já divulgou qual será a ordem dos jogos das seis jornadas da primeira edição da prova, bem como as datas provisórias dos mesmos.

Já é conhecida a calendarização da primeira edição da Liga das Nações de futebol feminino. O sorteio, realizado a 2 de maio, em Nyon, na Suíça, ditou que Portugal ficasse inserido no Grupo A2, juntamente com França, Noruega e Áustria.

Agora, a UEFA divulgou qual será a ordem dos desafios das seis jornadas, bem como as datas provisórias dos mesmos. A equipa das Quinas, comandada por Francisco Neto, vai iniciar a caminhada em solo francês, diante da turma gaulesa, num duelo previsto para 22 de setembro de 2023. Segue-se a receção à Noruega e um duplo confronto com a Áustria, primeiro fora, depois em território luso. Na penúltima ronda, a Seleção Nacional viajará até terras nórdicas, antes de encerrar a fase de grupos em casa, perante a congénere francesa, que é orientada por Hervé Renard, antigo selecionador da Arábia Saudita, que participou no Mundial do Catar, no ano passado.

Confira o programa dos jogos da Seleção Nacional de futebol feminino na primeira edição da Liga das Nações (as datas dos encontros são provisórias, podendo sofrer alterações):

França - Portugal - 22 de setembro de 2023

Portugal - Noruega - 26 de setembro de 2023

Áustria - Portugal - 27 de outubro de 2023

Portugal - Áustria - 31 de outubro de 2023

Noruega - Portugal - 1 de dezembro de 2023

Portugal - França - 5 de dezembro de 2023