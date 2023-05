Liga BPI: Sporting vence e fica muito perto de assegurar a vice-liderança

Em Albergaria-a-Velha, as leoas somaram o 12º triunfo nos últimos 13 jogos para o campeonato, tendo empatado o outro desafio.

Na abertura da 21ª e penúltima jornada da Liga BPI, o Sporting foi ao reduto do Clube de Albergaria vencer por 0-2.

No Estádio Municipal António Augusto Martins Pereira, em Albergaria-a-Velha, as leoas conseguiram sempre colocar em prática a sua superioridade e criaram algumas oportunidades flagrantes para marcar no primeiro tempo: aos 12", Maiara Niehues, com um remate cruzado, acertou no poste; volvidos dez minutos, Carolina Luís, com um corte "in extremis", evitou que a internacional portuguesa Diana Silva festejasse; logo de seguida, Joana Martins, na cobrança de um livre direto, obrigou Diana Oliveira a aplicar-se entre os postes.

No entanto, a formação verde e branca apenas abriu o ativo à passagem dos 36". Após um passe de ruptura de Brenda Pérez - que foi eleita a melhor jogadora em campo -, a jovem brasileira Maiara Niehues "sentou" a guardiã Diana Oliveira com um chapéu sublime e, de cabeça, encostou para o fundo das redes, chegando ao quarto golo da conta pessoal na atual edição da prova.

Na segunda parte, Maiara Niehues podia ter bisado (48"), mas atirou ao lado. O segundo da turma de Alvalade surgiu pouco depois, aos 54", com a extremo Maísa Correia, de 16 anos, a corresponder, da melhor forma, a um canto cobrado por Fátima Dutra do lado esquerdo.

Até ao apito final, apesar de o resultado não ter sofrido mais alterações, Diana Silva (70") e Ana Capeta (77") podiam ter dilatado a vantagem leonina, enquanto Érica Gomes (80") protagonizou o lance de maior perigo do conjunto comandado por Manuel Pinho.

Com este triunfo, o 12º nos últimos 13 encontros para o campeonato, a equipa orientada por Mariana Cabral permanece no segundo lugar da tabela classificativa, somando agora 51 pontos. Já o Clube de Albergaria ocupa a oitava posição, com 21.

Ficha de jogo:

Clube de Albergaria - 0

Sporting - 2

Estádio Municipal António Augusto Martins Pereira, em Albergaria-a-Velha

Árbitro: Bárbara Domingues (AF Viana do Castelo)

Clube de Albergaria - Diana Oliveira; Alexandra Henriques, Patrícia Oliveira (Raquel Varajão, 86"), Carolina Luís e Letícia Mauro; Nika Babnik; Ticha Sá, Samara Lino, Matilde Almeida (Luana Marques, 57") e Ana Carolina Ferreira; Érica Gomes (Daniela Martins, 81")

Treinador: Manuel Pinho

Sporting - Hannah Seabert; Ana Borges, Bruna Lourenço, Alícia Correia e Fátima Dutra (Rita Fontemanha, 82"); Brenda Pérez, Cláudia Neto (Maria Ferreira, 82"), Joana Martins e Maiara Niehues (Andreia Bravo, 71"); Maísa Correia (Ana Capeta, 71") e Diana Silva (Inês Gonçalves, 82")

Treinadora: Mariana Cabral

Golos: Maiara Niehues (36") e Maísa Correia (54")

Cartões amarelos: Patrícia Oliveira (35") e Alexandra Henriques (67")