Liga BPI: Sporting vence na Luz e impõe primeira derrota ao Benfica nas provas internas

No sexto - e último - confronto da época, as leoas levaram a melhor sobre as águias

Um remate certeiro de Maiara Niehues, médio brasileira de 18 anos, já na etapa complementar, decidiu o dérbi lisboeta.

O Sporting foi ao terreno do Benfica vencer por 0-1, no encerramento da 17ª jornada da Liga BPI.

Com a presença do presidente Rui Costa e do selecionador nacional Francisco Neto nas bancadas do Estádio da Luz - que contou com 27 221 espectadores, o novo recorde no futebol feminino português -, as leoas entraram a todo o gás e, nos instantes iniciais do desafio, Ana Capeta, com um cabeceamento, e Maiara Niehues, através de um disparo à "queima-roupa", obrigaram a guardiã Rute Costa a aplicar-se entre os postes.

Aos 20 minutos, já depois de Jéssica Silva ter visto um golo ser-lhe anulado por posição irregular, Rute Costa voltou a brilhar na baliza encarnada e negou os festejos a Chandra Davidson. Numa primeira parte muito amarrada, as águias também dispuseram de uma boa situação antes do descanso, mas a norte-americana Hannah Seabert conseguiu travar as intenções de Jéssica Silva.

No segundo tempo, o dérbi lisboeta animou. À passagem dos 62", Cloé Lacasse, atual máxima artilheira do campeonato, levou Hannah Seabert a fazer a defesa da tarde e, no minuto seguinte, a formação verde e branca abriu o ativo: servida por Ana Capeta, a médio brasileira Maiara Niehues - que fez uma exibição extraordinária -, de 18 anos, rematou cruzado, de pé direito, para inaugurar o marcador.

Perto do apito final, aos 88", Hannah Seabert voltou a levar a melhor no duelo com a internacional canadiana Cloé Lacasse e segurou o triunfo da equipa às ordens de Mariana Cabral, o primeiro sobre as bicampeãs nacionais na presente temporada.

Com este desfecho, o Benfica - que sofreu a primeira derrota da época para as competições internas - mantém-se na liderança, com 48 pontos. Já o Sporting continua a partilhar a vice-liderança da prova com o Braga, sendo que os dois conjuntos somam 39 pontos.

Ficha de jogo:

Benfica - 0

Sporting - 1

Estádio da Luz, em Lisboa

Árbitra: Ana Amorim (AF Porto)

Benfica - Rute Costa; Catarina Amado, Ana Seiça, Carole Costa e Lúcia Alves; Ana Vitória, Andreia Faria (Christy Ucheibe, INT), Andreia Norton e Cloé Lacasse; Kika Nazareth e Jéssica Silva (Marta Cintra, 71")

Treinadora: Filipa Patão

Sporting - Hannah Seabert; Ana Borges, Bruna Lourenço, Alícia Correia e Fátima Dutra; Maiara Niehues (Ana Teles, 73"), Andreia Bravo e Joana Martins (Vera Cid, 90+7"); Chandra Davidson (Brenda Pérez, INT), Diana Silva e Ana Capeta (Inês Gonçalves, 82")

Treinadora: Mariana Cabral

Golos: Maiara Niehues (63")

Cartões amarelos: Maiara Niehues (44"), Joana Martins (50") e Ana Capeta (77")