Liga BPI: Sporting vence ao cair do pano e segue isolado no segundo lugar

As leoas somaram o quarto triunfo consecutivo para o campeonato.

No encerramento da 20ª e antepenúltima jornada da Liga BPI, o Sporting recebeu e venceu o Marítimo por 2-1.

No Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete, os três golos apareceram na fase final do encontro. Aos 79 minutos, na sequência de um livre batido, do lado direito, por Joana Martins, Maiara Niehues, de cabeça, inaugurou o marcador. Pouco depois, à passagem dos 88, na conversão de um penálti controverso - por alegada falta de Brenda Pérez sobre Marcelly - a capitã Pâmela Dutra restabeleceu a igualdade para a formação insular. No entanto, o resultado não estava fechado e, aos 90+8", a internacional portuguesa Diana Silva, que foi eleita a melhor jogadora em campo, ofereceu a vitória ao conjunto orientado por Mariana Cabral.

Com esta vitória, a quarta seguida para o campeonato, as leoas mantêm-se, isoladas, no segundo lugar da tabela classificativa, somando agora 48 pontos. Já a turma maritimista ocupa a 10ª posição, com 17.