Liga BPI: Sporting bate Valadares Gaia e iguala Braga no segundo lugar

As leoas, comandadas por Mariana Cabral, somam agora 29 pontos, os mesmos das guerreiras do Minho.

O Sporting foi ao terreno do Valadares Gaia vencer por 0-2, num jogo relativo à 13ª jornada da Liga BPI.

No Complexo Desportivo de Valadares, os golos de Ana Teles, ainda no primeiro tempo, e Diana Silva, já na segunda parte, ditaram a vitória da formação verde e branca.

Com este triunfo, o quinto consecutivo para o campeonato, as leoas, comandadas por Mariana Cabral, alcançam o Braga no segundo lugar da tabela classificativa, sendo que as duas equipas somam 29 pontos. Já o conjunto gaiense é oitavo classificado, com 11.