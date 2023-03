Liga BPI: Sporting bate Torreense e mantém-se na vice-liderança

As leoas chegaram ao sexto triunfo consecutivo para o campeonato.

O Sporting recebeu e venceu o Torreense por 1-0, na 14ª jornada da Liga BPI.

No Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete, até foi a equipa visitante a criar a primeira situação flagrante para abrir o ativo. Aos 25 minutos, numa transição ofensiva muito rápida, Rafa Sudré - que foi eleita a melhor jogadora em campo - ficou isolada pelo lado esquerdo, mas, na cara de Hannah Seabert, viu a guardiã norte-americana negar-lhe as intenções com uma excelente intervenção.

Costuma-se dizer que "quem não marca, sofre" e foi precisamente o que aconteceu: à passagem da meia hora de jogo, a lateral brasileira Fátima Dutra atirou a contar, após assistência da internacional portuguesa Diana Silva.

Até ao intervalo, uma oportunidade para cada lado. Aos 36", Chandra Davidson, com um cruzamento-remate, levou a bola a embater no poste e, aos 44", a avançado Lara Pintassilgo testou a atenção de Hannah Seabert, que voltou a exibir-se a alto nível.

Na segunda parte, a turma verde e branca procurou, sobretudo, gerir a vantagem no marcador, não deixando, ainda assim, de causar calafrios junto da baliza de Ana Rita Oliveira. Porém, já em período de compensação, a recém-entrada Maria Malta obrigou Hannah Seabert a aplicar-se entre os postes para assegurar a vitória.

Com este triunfo - o sexto consecutivo para o campeonato -, a formação orientada por Mariana Cabral passa a somar 32 pontos e continua a partilhar a vice-liderança da prova com o Braga. Já o conjunto de Torres Vedras permanece, à condição, na nona posição da tabela classificativa, com 11 pontos.

Ficha de jogo:

Sporting - 1

Torreense - 0

Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete

Árbitra: Sofia Gama (AF Lisboa)

Sporting - Hannah Seabert; Ana Borges, Bruna Lourenço, Alícia Correia e Fátima Dutra; Rita Fontemanha, Andreia Bravo e Joana Martins (Maria Ferreira, 73"); Ana Teles, Chandra Davidson (Ana Capeta, 61") e Diana Silva (Inês Gonçalves, 90+1")

Treinadora: Mariana Cabral

Torreense - Ana Rita Oliveira; Mariana Rosa, Matilde Figueiras, Claire Constant e Ellie Walker; Margarida Sousa (Sara Ketis, 81"), Angeline da Costa (Maria Malta, 90") e Samantha Chang; Neuza Besugo (Ana Rocha, 81"), Rafa Sudré e Lara Pintassilgo (Jassie Vasconcelos, 68")

Treinador: José Vasques

Golos: Fátima Dutra (30")

Cartões amarelos: Mariana Rosa (14"), Jassie Vasconcelos (90+3") e Inês Gonçalves (90+4")