Liga BPI: Sporting bate Famalicão em Alcochete e segue na vice-liderança

As leoas mostraram-se bastante superiores na maior parte do encontro.

O Sporting recebeu e venceu o Famalicão por 3-1, na 18ª jornada da Liga BPI.

No Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete, as leoas entraram com tudo e, aos 15 segundos de jogo, Diana Silva, isolada, pelo lado direito, por Ana Borges, obrigou a guardiã Dani Neuhaus a aplicar-se entre os postes.

À passagem dos 13 minutos, já depois de ter feito a bola embater com estrondo no travessão (6"), a médio espanhola Brenda Pérez, com um pontapé sensacional de fora da área, abriu o ativo e chegou ao nono golo da conta pessoal na presente época, o sétimo para o campeonato.

Com total domínio da partida, a formação verde e branca foi criando várias oportunidades claras para dilatar o placard, como nos casos de Maiara Niehues (18"), Diana Silva (19"), Ana Teles (25") e Ana Capeta (38"), mas a vantagem tangencial manteve-se.

A caminho do intervalo, a equipa famalicense deixou o primeiro aviso, por intermédio de Marie-Yasmine Alidou. No entanto, a norte-americana Hannah Seabert conseguiu travar o disparo da internacional canadiana.

Na etapa complementar, as visitantes apareceram com outra postura e Marie-Yasmine Alidou, elemento em maior destaque do lado minhoto, causou, por duas vezes (48" e 54"), calafrios junto da baliza leonina.

Porém, aos 57", Maiara Niehues deu o melhor seguimento a uma assistência primorosa de Ana Teles e apontou o segundo do conjunto às ordens de Mariana Cabral.

Em cima do minuto 74, Marie-Yasmine Alidou recuperou o esférico em zona subida e, com um remate formidável de pé esquerdo, reduziu a diferença no marcador. Todavia, aos 88", num lance construído por duas jogadoras que saltaram do banco de suplentes, Claúdia Neto serviu Maísa Correia com mestria e a jovem extremo, de 16 anos, colocou um ponto final no desafio. Em período de compensação, na cobrança de um livre direto, Marie-Yasmine Alidou ainda ficou perto de bisar, acertando na barra.

Com este triunfo, o segundo consecutivo, o Sporting permanece na vice-liderança da prova, somando agora 42 pontos. Já o Famalicão ocupa o quinto lugar da tabela classificativa, com 31.

Ficha de jogo:

Sporting - 3

Famalicão - 1

Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete

Árbitro: Catarina Campos (AF Lisboa)

Sporting - Hannah Seabert; Ana Borges (Carolina Beckert, 90+2"), Bruna Lourenço, Alícia Correia e Fátima Dutra; Maiara Niehues (Maísa Correia, 77"), Brenda Pérez (Rita Fontemanha, 90+2"), Joana Martins e Ana Teles (Cláudia Neto, 60"); Diana Silva e Ana Capeta (Inês Gonçalves, 90+2")

Treinadora: Mariana Cabral

Famalicão - Dani Neuhaus; Inês Maia, Laís Araújo e Raquel Infante (Telma Pereira, 85"); Babi, Maria Leonor Miller (Letícia Almeida, 71"), Regina Pereira, Marie-Yasmine Alidou e Vânia Duarte (Mariana Couto, 71"); Sissi Ribeiro e Carolina Rocha (Mylena Freittas, INT)

Treinador: Marco Ramos

Golos: Brenda Pérez (13"), Maiara Niehues (57"), Marie-Yasmine Alidou (74") e Maísa Correia (88")

Cartões amarelos: Regina Pereira (26"), carolina Rocha (35"), Laís Araújo (36"), Diana Silva (39") e Ana Teles (45")