Liga BPI: Sporting bate Damaiense e segue na vice-liderança

As leoas somaram o terceiro triunfo consecutivo para o campeonato.

O Sporting foi ao reduto do Damaiense vencer por 0-2, na 19ª ronda da Liga BPI.

No Complexo Desportivo Eugénia e Joaquim Cannas da Silva, as leoas criaram várias situações para marcar e, já na segunda parte, à passagem dos 55 minutos, colocaram-se em vantagem, com duas internacionais portuguesas a construírem a jogada do golo: Ana Capeta assistiu e Diana Silva - que, durante o jogo, enviou duas bolas aos ferros da baliza da equipa da casa - abriu o ativo.

Aos 78", após um canto cobrado do lado direito por Fátima Dutra, Ana Capeta, que foi eleita a melhor jogadora em campo, fez uso da cabeça para fechar a contagem.

Com este triunfo, o terceiro consecutivo, a formação verde e branca passa a somar 45 pontos e mantém a vice-liderança, a três jornadas do fim do campeonato. Já o conjunto da Damaia permanece no quinto lugar da tabela classificativa, com 32 pontos.