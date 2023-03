Liga BPI: Sporting bate Amora em Alcochete e permanece na vice-liderança

Maísa Correia, de 16 anos, entrou aos 65 minutos e bisou no encontro.

O Sporting recebeu e venceu o Amora por 3-0, no encerramento da 15ª jornada da Liga BPI.

No Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete, as leoas criaram várias oportunidades na primeira parte e chegaram à vantagem ainda antes do intervalo, numa jogada com chancela lusa. Aos 36 minutos, Ana Teles viu Ana Capeta a desmarcar-se nas costas da defensiva visitante, colocou-lhe a bola com precisão e a número 18 da formação verde e branca "só" teve de ultrapassar a guardiã Andrea Neves para abrir o ativo.

Na etapa complementar, a tendência manteve-se e, aos 71", o conjunto orientado por Mariana Cabral chegou ao segundo: Chandra Davidson assistiu e Maísa Correia, que tinha entrado aos 65", estreou-se a marcar na atual edição da prova.

À passagem dos 82", a jovem extremo, de 16 anos - que foi eleita a melhor jogadora em campo -, utilizou a cabeça para bisar no encontro, dando o destino certeiro ao cruzamento teleguiado de Ana Teles.

Nota ainda para a estreia de Rita Almeida, médio de 16 anos, pela equipa principal da turma de Alvalade - a atleta foi lançada aos 81 minutos, para o lugar de Joana Martins.

Com este triunfo - o sétimo consecutivo para o campeonato -, o Sporting passa a somar 35 pontos e continua a partilhar a vice-liderança da competição com o Braga. Por outro lado, o Amora segue no último posto da tabela classificativa, com apenas três pontos conquistados.