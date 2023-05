Liga BPI: revelada a "dream team" da 22ª e última jornada da competição

O onze conta com três jogadoras do Sporting, três do Braga, duas do Atlético Ouriense, uma do Benfica, uma do Famalicão e uma do ​​​​​​​Damaiense.

A Liga BPI (primeira divisão do futebol feminino português) revelou, esta quarta-feira, a "dream team" da 22ª e última ronda da prova.

Fátima Dutra, Brenda Pérez e Diana Silva, do Sporting, Tânia Rodrigues, Ana Rute e Bia Meio-Metro, do Braga, Cláudia Rocha e Laura Pires, do Atlético Ouriense, Cloé Lacasse, do Benfica, Inês Maia, do Famalicão, e Giovanna Santos, do Damaiense, são as jogadoras que integram o onze ideal.

A internacional portuguesa Diana Silva bisou na goleada das leoas na receção ao Länk Vilaverdense (4-0) e foi a MVP da derradeira jornada.