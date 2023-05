Liga BPI: revelada a "dream team" da 21ª jornada da competição

A dupla brasileira que brilha com o escudo leonino: Fátima Dutra assistiu e Maiara Niehues marcou na vitória do Sporting em casa do Clube de Albergaria (0-2)

O onze conta com três jogadoras do Benfica, três do Sporting, duas do Damaiense, duas do Länk Vilaverdense e uma do Valadares Gaia.

A Liga BPI (primeira divisão do futebol feminino português) revelou, esta terça-feira, dia 16, a "dream team" da 21ª e penúltima ronda da prova.

Carolina Correia, Cloé Lacasse e Nycole Raysla, do Benfica, Fátima Dutra, Maiara Niehues e Maísa Correia, do Sporting, Chandra Bednar e Marta Ferreira, do Damaiense, Madalena Marau e Rita Dias, do Länk Vilaverdense, e Zoe Hudson, do Valadares Gaia, são as jogadoras que integram o onze ideal.

Com dois belíssimos golos marcados no triunfo expressivo das tricampeãs nacionais na receção ao Torreense (5-1), a internacional brasileira Nycole Raysla foi a MVP da jornada.