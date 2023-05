Liga BPI: revelada a "dream team" da 20ª jornada da competição

A internacional portuguesa Lúcia Alves abriu o ativo na vitória do Benfica em casa do Valadares Gaia (0-2), que possibilitou às águias festejarem a conquista do tricampeonato

O onze conta com três jogadoras do Benfica, três do Famalicão, duas do Braga, uma do ​​​​​​​Torreense, uma do Clube de Albergaria e uma do Amora.

A Liga BPI (primeira divisão do futebol feminino português) revelou, esta quarta-feira, a "dream team" da 20ª ronda da prova.

Katelin Talbert, Lúcia Alves e Ana Vitória, do Benfica, Laís Araújo, Telma Pereira e Sissi Ribeiro, do Famalicão, Paige Almendariz e Bia Meio-Metro, do Braga, Mariana Rosa, do Torreense, Carolina Ferreira, do Clube de Albergaria, e Iris Ferreira, do Amora, são as jogadoras que integram o onze ideal.

Com três golos e uma assistência no triunfo das guerreiras do Minho na receção ao Damaiense (4-1), a avançado Bia Meio-Metro foi a MVP da jornada.