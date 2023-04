Liga BPI: revelada a "dream team" da 19ª jornada da competição

A lateral-esquerdo norte-americana Paige Almendariz assistiu no triunfo do Braga em casa do Famalicão (0-2) e foi uma das figuras da 19ª ronda da Liga BPI

O onze conta com três jogadoras do Benfica, duas do Braga, duas do Clube de Albergaria, uma do Sporting, uma do ​​​​​​​Länk Vilaverdense, uma do Torreense e uma do Marítimo.

A Liga BPI (primeira divisão do futebol feminino português) revelou, esta terça-feira, a "dream team" da 19ª ronda da prova.

Carole Costa, Cloé Lacasse e Jéssica Silva, do Benfica, Paige Almendariz e Ana Rute, do Braga, Diana Oliveira e Alexandra Henriques, do Clube de Albergaria, Fátima Dutra, do Sporting, Malu Schmidt, do Länk Vilaverdense, Matilde Figueiras, do Torreense, e Darija Djukić, do Marítimo, são as jogadoras que integram o onze ideal.

Com dois golos e duas assistências na goleada das bicampeãs nacionais na receção ao Atlético Ouriense (6-0), a internacional canadiana Cloé Lacasse, atual melhor marcadora do campeonato, com 20 remates certeiros, foi a MVP da jornada.