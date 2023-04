Liga BPI: revelada a "dream team" da 18ª jornada da prova

O onze conta com três jogadoras do Benfica, duas do Sporting, duas do Amora, uma do Famalicão, uma do ​​​​​​​Damaiense, uma do Valadares Gaia e uma do Torreense.

A Liga BPI (primeira divisão do futebol feminino português) revelou, esta quarta-feira, a "dream team" da 18ª ronda da competição.

Catarina Amado, Kika Nazareth e Cloé Lacasse, do Benfica, Maiara Niehues e Maísa Correia, do Sporting, Andrea Neves e Mafalda Marujo, do Amora, Marie-Yasmine Alidou, do Famalicão, Melanie Forbes, do Damaiense, Ema Gonçalves, do Valadares Gaia, e Mariana Rosa, do Torreense, são as jogadoras que integram o onze ideal.

Com dois golos e duas assistências na goleada das bicampeãs nacionais no reduto do Braga (0-6) a internacional canadiana Cloé Lacasse, atual melhor marcadora da prova, com 18 remates certeiros, foi a MVP da jornada.