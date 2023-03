Liga BPI: revelada a "dream team" da 17ª jornada da competição

Caroline Kehrer marcou e assistiu na goleada do Braga em casa do Torreense (3-6) e foi uma das figuras da 17ª ronda da Liga BPI

O onze conta com três jogadoras do Braga, três do Valadares Gaia, duas do Famalicão, duas do Marítimo e uma do ​​​​​​​Torreense.

A Liga BPI (primeira divisão do futebol feminino português) revelou, esta quarta-feira, a "dream team" da 17ª ronda da prova.

Ana Rute, Bia Meio-Metro e Caroline Kehrer, do Braga, Erin Seppi, Opal Curless e Betinha, do Valadares Gaia, Marie-Yasmine Alidou e Sissi Ribeiro, do Famalicão, Mirianeé Zaragoza e Carina Baltrip-Reyes, do Marítimo, e Jassie Vasconcelos, do Torreense, são as jogadoras que integram o onze ideal.

Com dois golos e uma assistência na goleada das arsenalistas no reduto do Torreense (3-6), a internacional portuguesa Ana Rute, de 25 anos, foi a MVP da jornada.