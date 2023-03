Liga BPI: revelada a "dream team" da 16ª jornada da competição

O onze conta com três jogadoras do Benfica, duas do Länk Vilaverdense, duas do Amora, uma do Braga, uma do Sporting, uma do Torreense e uma do Marítimo.

A Liga BPI (primeira divisão do futebol feminino português) revelou, esta quarta-feira, a "dream team" da 16ª ronda da prova.

Catarina Amado, Ana Seiça e Kika Nazareth, do Benfica, Madalena Marau e Nano Oronoz, do Länk Vilaverdense, Andrea Neves e Iris Ferreira, do Amora, Vanessa Marques, do Braga, Joana Martins, do Sporting, Neuza Besugo, do Torreense, e Laura Maria, do Marítimo, são as jogadoras que integram o onze ideal.

Com dois golos no triunfo do Länk Vilaverdense em casa do Atlético Ouriense (0-2), a defesa norte-americana Nano Oronoz foi a MVP da jornada.