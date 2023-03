Liga BPI: revelada a "dream team" da 15ª jornada da competição

Maísa Correia, de 16 anos, bisou no triunfo do Sporting diante do Amora (3-0) e foi uma das figuras da 15ª ronda da Liga BPI

O onze conta com três jogadoras do Benfica, três do Sporting, três do Clube de Albergaria, uma do Valadares Gaia e uma do Marítimo.

A Liga BPI (primeira divisão do futebol feminino português) revelou, esta quarta-feira, a "dream team" da 15ª ronda da prova.

Kika Nazareth, Cloé Lacasse e Nycole Raysla, do Benfica, Sofia Silva, Ana Teles e Maísa Correia, do Sporting, Diana Oliveira, Ticha Sá e Samara Lino, do Clube de Albergaria, Ema Gonçalves, do Valadares Gaia, e Érica Costa, do Marítimo, são as jogadoras que integram o onze ideal.

Com dois golos e duas assistências na goleada das bicampeãs nacionais em casa do Famalicão (0-5), a internacional canadiana Cloé Lacasse foi a MVP da jornada.