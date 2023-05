Liga BPI: resultados da última jornada e classificação final

Resultados da 22.ª jornada e classificação da Liga feminina de futebol

Domingo, 21 maio

Sporting - Vilaverdense, 4-0

Sporting de Braga - Albergaria, 5-0

Ouriense - Marítimo, 2-0

Valadares Gaia - Damaiense, 0-0

Torreense - Famalicão, 1-1

Amora - Benfica, 1-2

Classificação

1 BENFICA 63 pontos

2 SPORTING 54

3 BRAGA 51

4 FAMALICÃO 40

5 DAMAIENSE 36

6 VILAVERDENSE 25 (x)

7 TORREENSE 22

8 ALBERGARIA 21

9 VALADARES GAIA 20

10 OURIENSE 17(a)

11 MARÍTIMO 17(a)

12 AMORA 7 (-)

(x) - O Vilaverdense foi punido com derrota administrativa (0-3) nos jogos com o Ouriense e com o Famalicão, quinta e sexta jornada respetivamente, e com a retirada de cinco pontos por falta de habilitações do treinador.

(a) - Disputa a segunda fase - play-off de manutenção/promoção

(-) - Despromovida