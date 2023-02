Liga BPI: Líder Benfica esmaga Clube de Albergaria e segue imbatível

Com uma goleada das antigas, as bicampeãs nacionais somaram o 13º triunfo consecutivo para o campeonato.

O Benfica recebeu e goleou o Clube de Albergaria por 9-0, numa partida referente à 13ª ronda da Liga BPI.

No Estádio Municipal José Martins Vieira, na Cova da Piedade, os remates certeiros de Jéssica Silva, que assinou um bis - com estes dois tentos, a internacional portuguesa, de 28 anos, chegou aos 18 golos da conta pessoal na presente temporada -, Marta Cintra, Ana Vitória, Cloé Lacasse, de penálti, Nycole Raysla, Bibocas, atacante, de 18 anos, que entrou e bisou, e Kika Nazareth construíram a vitória encarnada. Nota ainda para o facto de Pauleta, Clóe Lacasse e Ana Vitória terem feito duas assistências cada.

Com este triunfo, o 13º consecutivo para o campeonato, as bicampeãs nacionais seguem na liderança isolada, somando agora 39 pontos. Já a turma de Albergaria-a-Velha ocupa o décimo lugar da tabela classificativa, com nove.

Ficha de jogo:

Benfica - 9

Clube de Albergaria - 0

Estádio Municipal José Martins Vieira, na Cova da Piedade

Árbitra: Ana Amorim (AF Porto)

Benfica - Katelin Talbert; Marta Cintra, Ana Seiça (Carole Costa, 62"), Sílvia Rebelo e Lúcia Alves (Catarina Amado, INT); Jéssica Silva, Andreia Norton (Christy Ucheibe, INT), Pauleta (Kika Nazareth, 62"), Ana Vitória e Cloé Lacasse; Nycole Raysla (Bibocas, 74")

Treinadora: Filipa Patão

Clube de Albergaria - Diana Oliveira; Letícia Mauro (Patrícia Oliveira, INT), Carolina Luís, Ana Raquel Varajão e Jaime Turrentine; Nika Babnik, Ana Carolina Ferreira e Samara Lino; Luana Marques (Daniela Martins, 76"), Ticha Sá e Alexandra Henriques

Treinadora: Paula Pinho

Golos: Jéssica Silva (15" e 26"), Marta Cintra (31"), Ana Vitória (34"), Cloé Lacasse (45+1"), Nycole Raysla (47"), Bibocas (78" e 81") e Kika Nazareth (88")

Amarelos: Catarina Amado (57"), Nika Babnik (59) e Christy Ucheibe (72")