Liga BPI: conhecida a "dream team" da prova na presente temporada

O onze conta com três jogadoras do Benfica, três do Famalicão, duas do Sporting, duas do Braga e uma do ​​​​​​​Länk Vilaverdense.

A Liga BPI (primeira divisão do futebol feminino português) revelou, esta segunda-feira, a "dream team" da competição na época de 2022/23.

Ana Vitória, Kika Nazareth e Cloé Lacasse, do Benfica, Laís Araújo, Inês Maia e Marie-Yasmine Alidou, do Famalicão, Hannah Seabert e Fátima Dutra, do Sporting, Bia Meio-Metro e Caroline Kehrer, do Braga, e Madalena Marau, do Länk Vilaverdense, são as jogadoras que integram o onze ideal.

Máxima artilheira da competição, com 22 remates certeiros em 22 jornadas, a internacional canadiana Clóe Lacasse, que se sagrou tricampeã nacional pelas águias, foi considerada a MVP do campeonato.