Liga BPI: Clube de Albergaria distinguido com o prémio "Equipa Técnica"

Já o Braga recebeu o galardão referente à "Comunicação".

O Clube de Albergaria, atual nono classificado da Liga BPI, conquistou o prémio "Equipa Técnica" alusivo aos meses de fevereiro e março.

Manuel Pinho, timoneiro da formação do distrito de Aveiro, recebeu os galardões atribuídos pela Federação Portuguesa de Futebol das mãos de Ana Teixeira, embaixadora da prova, sendo que a votação para as eleições foi realizada entre os 12 treinadores das equipas que competem no principal escalão do futebol feminino português.

Por outro lado, o Braga, terceiro colocado, foi distinguido com o prémio "Comunicação" relativo ao mês de março. João Coelho, assessor de comunicação de futebol feminino da turma arsenalista, recebeu o galardão das mãos de António Barroso, responsável da comunicação da Liga BPI.

Atribuído pela Federação Portuguesa de Futebol, o reconhecimento enaltece a sistematização e criatividade comunicacional relacionada com os valores da competição: qualidade, superação, autenticidade e fair play. A decisão do prémio, tal como a seleção dos conteúdos nomeáveis mensalmente, é efetuada por uma equipa constituída por elementos das áreas de serviços da FPF de Comunicação, Marketing e Operacional da Liga BPI.