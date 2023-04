Liga BPI: Braga vence dérbi minhoto e reforça posição no pódio

A equipa arsenalista regressou aos triunfos na visita ao Famalicão.

Na abertura da 19ª jornada da Liga BPI, o Braga foi ao terreno do Famalicão vencer por 0-2.

Na Academia famalicense, a formação arsenalista abriu o ativo à passagem da meia hora de jogo, por intermédio de Caroline Kehrer - com este golo, a avançado canadiana, de 26 anos, chegou à dezena de remates certeiros no campeonato -, que aproveitou, da melhor forma, uma perda de bola da equipa da casa na primeira fase de construção.

Em cima do intervalo, a internacional portuguesa Ana Rute utilizou a cabeça para dar o destino perfeito a um canto cobrado, na direita, por Paige Almendariz, fechando a contagem.

Com este triunfo no dérbi minhoto, o conjunto às ordens de Gonçalo Nunes regressou às vitórias - depois da goleada sofrida na última ronda, na receção ao líder Benfica (0-6) - e cimentou a posição no pódio, somando agora os mesmos 42 pontos do Sporting, que defronta o Damaiense este domingo, dia 23. Já o Famalicão ocupa o quarto lugar da tabela classificativa, com 33 pontos.

Ficha de jogo:

Famalicão - 0

Braga - 2

Academia FC Famalicão

Árbitro: Sandra Bastos (AF Aveiro)

Famalicão - Dani Neuhaus; Inês Maia, Laís Araújo, Raquel Infante e Babi (Mariana Couto, 83"); Maria Leonor Miller (Carolina Rocha, INT), Letícia Almeida (Madison Gear, 83") e Regina Pereira (Gabriela Vinhas, 83"); Marie-Yasmine Alidou, Mylena Freittas (Telma Pereira, 72") e Sissi Ribeiro

Treinador: Marco Ramos

Braga - Patrícia Morais; Beatriz Rodrigues, Leah Lewis, Marie-Aurelle Awona (Anouk Dekker, 70") e Paige Almendariz; Ana Rute, Nicole Nunes, Dolores Silva (Laura Casanovas, 80") e Joline Amani (Laura Luís, 85"); Bia Meio-Metro (Vanessa Marques, 70") e Caroline Kehrer

Treinador: Gonçalo Nunes

Golos: Caroline Kehrer (30") e Ana Rute (45")

Cartões amarelos: Marie-Aurelle Awona (56") e Babi (76")