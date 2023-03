Liga BPI: Braga regressa aos triunfos na receção ao Valadares Gaia

A formação ​​​​​​​arsenalista chegou à décima vitória no campeonato e, desta forma, mantém a vice-liderança.

O Braga recebeu e venceu o Valadares Gaia por 3-0, na abertura da 14ª jornada da Liga BPI. Desta forma, a equipa orientada por Gonçalo Nunes regressou aos triunfos para o campeonato - na ronda 13, tinha empatado, a uma bola, no terreno do Atlético Ouriense -, chegou à décima vitória na atual edição do principal escalão do futebol feminino português e mantém a vice-liderança da prova, somando agora 32 pontos.

No Estádio Municipal 1º de Maio, a formação arsenalista adiantou-se no marcador aos 17 minutos: a árbitra Filipa Cunha viu Rita Machado empurrar Laura Luís dentro da área, assinalou penálti e, da marca dos 11 metros, a central neerlandesa Anouk Dekker não desperdiçou.

Até ao intervalo, Laura Luís (24"), Vitória Almeida (26") e Bia Meio-Metro (34") podiam ter dilatado a vantagem bracarense, mas o resultado manteve-se.

Na segunda parte, à passagem dos 49", Vitória Almeida, servida por Caroline Kehrer, fez o segundo das guerreiras do Minho. Porém, a jovem avançado brasileira, de 23 anos, lesionou-se na sequência do remate e, "lavada em lágrimas", teve de ser substituída.

Já depois da hora de jogo, aos 63 minutos, a norte-americana Paige Almendariz - que foi eleita a melhor jogadora em campo - apontou, através de um belíssimo disparo de pé direito, o golo da tarde, após assistência de Bia Meio-Metro, fechando, da melhor maneira, a contagem.

Com esta derrota, o conjunto gaiense, que é comandado por António Martins Silva, permanece, à condição, no oitavo lugar da tabela classificativa, com 11 pontos.

Ficha de jogo:

Braga - 3

Valadares Gaia - 0

Estádio Municipal 1º de Maio

Árbitra: Filipa Cunha (AF Viana do Castelo)

Braga - Lu Pinheiro; Beatriz Rodrigues (Tânia Rodrigues, 73"), Anouk Dekker (Ana Nogueira, 67"), Leah Lewis e Paige Almendariz; Laura Casanovas e Ana Rute; Bia Meio-Metro, Laura Luís (Vanessa Marques, 67") e Caroline Kehrer (Carolina Mendes, 73"); Vitória Almeida (Maria Leonor, 54")

Treinador: Gonçalo Nunes

Valadares Gaia - Erin Seppi; Andreia Freitas, Zoe Hudson, Opal Curless, Rita Machado (Ema Gonçalves, 81") e Inês Queiroga; Leandra Pereira (Joana Neves, 62"), Cristina Ferreira (Julia Benati, INT) e Cláudia Lima; Beatriz Barbosa (Elisha Sulola, 62") e Betinha (Asha James, 84")

Treinador: António Martins Silva

Golos: Anouk Dekker (17"), Vitória Almeida (49") e Paige Almendariz (63")

Cartões amarelos: Anouk Dekker (27")