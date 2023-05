Liga BPI: Braga opera reviravolta ao cair do pano e vence Marítimo

Desta forma, as guerreiras do Minho ainda vão lutar pelo segundo lugar na última jornada.

O Braga foi ao terreno do Marítimo vencer por 1-2, na 21ª e penúltima jornada da Liga BPI.

No Funchal, a guardiã Isabel Peixeiro brilhou entre os postes da baliza arsenalista na primeira parte e, com duas excelentes intervenções, negou os golos a Telma Encarnação (14") e à capitã Pâmela Dutra (29").

No segundo tempo, já depois de Laura Luís ter deixado dois avisos a favor da turma minhota, Telma Encarnação conquistou um penálti e, na conversão do castigo máximo, abriu o ativo para as anfitriãs (69").

Todavia, o resultado não estava fechado e, perto do apito final, as guerreiras do Minho conseguiram operar a reviravolta, através de duas jogadoras que tinham saído do banco de suplentes: aos 90 minutos, Caroline Kehrer, servida por Bia Meio-Metro, empatou o encontro com um remate espetacular e, pouco depois, após um canto cobrado, à direita, por Catarina Pereira, a internacional portuguesa Carolina Mendes ofereceu a vitória ao conjunto orientado por Gonçalo Nunes.

Desta forma, à entrada para a derradeira ronda do campeonato, o Braga ainda acalenta esperanças de terminar no segundo lugar. Já o Marítimo ocupa o antepenúltimo posto da tabela classificativa, que obriga à disputa de um play-off de promoção / despromoção.

Ficha de jogo:

Marítimo - 1

Braga - 2

Complexo Desportivo CS Marítimo

Árbitro: Sara Alves (AF Porto)

Marítimo - Bárbara Santos; Mirianeé Zaragoza, Lara Costa, Carina Baltrip-Reyes e Joana Silva; Pâmela Dutra; Laura Maria (Marcelly, 77"), Karina Socarrás (Tânia Mateus, 44"), Darija Djukic e Érica Costa; Telma Encarnação

Treinador: José Albano Oliveira

Braga - Isabel Peixeiro; Tânia Rodrigues (Beatriz Rodrigues, 78"), Anouk Dekker, Marie-Aurelle Awona (Leah Lewis, 78") e Paula Fernandes (Catarina Pereira, 68"); Joline Amani, Nicole Nunes (Carolina Mendes, 78"), Vanessa Marques e Ana Rute; Laura Luís (Caroline Kehrer, 68") e Bia Meio-Metro

Treinador: Gonçalo Nunes

Golos: Telma Encarnação (69"), Caroline Kehrer (90") e Carolina Mendes (90+4")

Cartões amarelos: Nicole Nunes (45+5"), Marie-Aurelle Awona (58"), Isabel Peixeiro (67"), Érica Costa (74") e Vanessa Marques (90+2")