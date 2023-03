Liga BPI: Braga goleia em A-dos-Cunhados e mantém vice-liderança

As guerreiras do Minho superiorizaram-se na visita ao ​​​​​​​Torreense.

Na abertura da 17ª ronda da Liga BPI, o Braga foi ao terreno do Torreense golear por 3-6.

No Parque Desportivo Maximino Franco dos Santos, em A-dos-Cunhados, a formação arsenalista chegou à vantagem logo aos oito minutos: Beatriz Rodrigues acelerou pelo flanco direito e cruzou com conta, peso e medida para Ana Rute, que só teve de cabecear para o fundo das redes de Lysianne Proulx. Pouco depois, aos 14", Bia Meio-Metro deu o melhor seguimento a uma fantástica jogada de Caroline Kehrer e fez o 0-2.

Contudo, à passagem dos 24", Jassie Vasconcelos, na cobrança de um livre direto a uns 30 metros da baliza de Patrícia Morais, apontou um dos melhores golos da jornada e reduziu a diferença no marcador.

Aos 37", Caroline Kehrer, com um remate de fora da área, acertou no poste - pela segunda vez no encontro - e, na recarga, Ana Rute chegou ao bis, anotando o terceiro das visitantes. Antes do intervalo, Jassie Vasconcelos também bisou, após assistência de Mariana Rosa.

Na segunda parte, os remates certeiros de Caroline Kehrer (56"), Bia Meio-Metro (59") e Laura Luís (84") confirmaram e dilataram o triunfo das guerreiras do Minho, enquanto Lara Pintassilgo (76") assinou o tento do conjunto às ordens de José Vasques.

Com este triunfo, a turma bracarense segue na vice-liderança do campeonato, somando agora 39 pontos. Já a equipa de Torres Vedras ocupa, à condição, a décima posição da tabela classificativa, com 12.

Ficha de jogo:

Torreense - 3

Braga - 6

Parque Desportivo Maximino Franco dos Santos, em A-dos-Cunhados

Árbitra: Sofia Gama (AF Lisboa)

Torreense - Lysianne Proulx; Mariana Rosa, Matilde Figueiras (Sara Teixeira, INT), Claire Constant e Ellie Walker; Maria Malta (Lara Pintassilgo, 57"), Sara Ketis (Érica Bispo, 84") e Angeline da Costa; Neuza Besugo (Samantha Chang, 67"), Rafa Sudré e Jassie Vasconcelos

Treinador: José Vasques

Braga - Patrícia Morais; Beatriz Rodrigues, Anouk Dekker, Marie-Aurelle Awona e Catarina Pereira (Joline Amani, 74"); Dolores Silva (Tânia Rodrigues, 62"), Laura Casanovas, Vanessa Marques (Carolina Mendes, INT) e Ana Rute; Bia Meio-Metro (Paige Almendariz, 62") e Caroline Kehrer (Laura Luís, 74")

Treinador: Gonçalo Nunes

Golos: Ana Rute (8" e 37"), Bia Meio-Metro (14" e 59"), Jassie Vasconcelos (24" e 41"), Caroline Kehrer (56"), Lara Pintassilgo (76") e Laura Luís (84")

Cartões amarelos: Catarina Pereira (66")