Liga BPI: Braga e Sporting empatam e continuam a partilhar vice-liderança

Arsenalistas e leoas proporcionaram um belo espetáculo no Municipal 1º de Maio

As duas equipas somam agora 36 pontos na tabela classificativa.

Braga e Sporting empataram a duas bolas, no jogo cabeça de cartaz da 16ª jornada da Liga BPI.

No Estádio Municipal 1º de Maio, a formação da cidade dos arcebispos abriu o ativo logo aos quatro minutos: após um erro clamoroso da guardiã Hannah Seabert, quando tentava sair a jogar, Ana Rute atirou ao poste e, na recarga, Vanessa Marques só teve de encostar para alcançar o sexto golo da conta pessoal na atual edição da prova.

Contudo, à passagem dos 16", a árbitra Sara Alves viu a capitã Dolores Silva derrubar Fátima Dutra - que foi eleita a melhor jogadora em campo - dentro da área e assinalou penálti. Na conversão do castigo máximo, Joana Martins não tremeu e restabeleceu a igualdade para as leoas.

Ainda antes da meia hora de jogo, o conjunto às ordens de Gonçalo Nunes voltou a adiantar-se no marcador. Aos 28", Bia Meio-Metro, servida na perfeição por Laura Casanovas, isolou-se e, na cara de Hannah Seabert, aplicou uma chapelada repleta de classe, fazendo o 2-1 com que se atingiu o intervalo.

Na segunda parte, aos 71", a turma verde e branca, comandada por Mariana Cabral, conseguiu chegar ao empate, numa jogada que envolveu duas futebolistas que saíram do banco: Maiara Niehues rematou, a guarda-redes Patrícia Morais defendeu, mas o esférico sobrou para Ana Capeta que, com a baliza deserta, empurrou para o 2-2 final.

Com este resultado, as duas equipas continuam a partilhar a vice-liderança da prova, agora com 36 pontos.

Ficha de jogo:

Braga - 2

Sporting - 2

Estádio Municipal 1º de Maio

Árbitra: Sara Alves (AF Porto)

Braga - Patrícia Morais; Tânia Rodrigues (Anouk Dekker, 84"), Leah Lewis, Marie-Aurelle Awona e Paige Almendariz; Dolores Silva (Laura Luís, 84") e Laura Casanovas; Ana Rute (Nicole Nunes, 68"), Vanessa Marques (Carolina Mendes, 68") e Bia Meio-Metro; Caroline Kehrer (Joline Amani, 79")

Treinador: Gonçalo Nunes

Sporting - Hannah Seabert; Ana Borges, Bruna Lourenço, Alícia Correia e Fátima Dutra; Ana Teles (Vera Cid, 85"), Rita Fontemanha (Maiara Niehues, 62"), Andreia Bravo e Joana Martins; Chandra Davidson e Diana Silva (Ana Capeta, 66")

Treinadora: Mariana Cabral

Golos: Vanessa Marques (4"), Joana Martins (17"), Bia Meio-Metro (28") e Ana Capeta (71")

Cartões amarelos: Andreia Bravo (36"), Fátima Dutra (44"), Tânia Rodrigues (50"), Ana Borges (65"), Dolores Silva (81") e Nicole Nunes (90+4")