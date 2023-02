Liga BPI: Braga cede pontos na deslocação ao Atlético Ouriense

O conjunto orientado por Gonçalo Nunes ainda esteve a vencer, mas o remate certeiro de Melanie Cunha deixou tudo empatado.

Atlético Ouriense e Braga empataram, a uma bola, na 13ª jornada da Liga BPI.

No Campo da Caridade, em Ourém, as duas equipas dispuseram de boas oportunidades para inaugurar o marcador no primeiro tempo: Bia Meio-Metro e Carolina Mendes tiveram nos pés as situações mais flagrantes da formação arsenalista, ao passo que Melanie Cunha criou alguns calafrios junto da baliza de Patrícia Morais. Contudo, o nulo no placard não se desfez.

No reatar, aos 48 minutos, Paige Almendariz combinou com Vitória Almeida e, com um remate cruzado de pé esquerdo, abriu o ativo - com este golo, a norte-americana, de 25 anos, que foi eleita a melhor jogadora em campo, estreou-se a marcar na presente temporada -, colocando as guerreiras do Minho em vantagem.

Porém, à passagem dos 68", Bimba Cabral acelerou pelo lado direito e, já dentro da área, assistiu Melanie Cunha, que, com um disparo de pé direito, restabeleceu a igualdade.

Com este empate, o Braga permanece no segundo lugar da tabela classificativa, somando agora 29 pontos. Já o Atlético Ouriense ocupa a sétima posição, com 12.