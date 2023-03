Liga BPI: Braga bate Länk Vilaverdense e mantém vice-liderança

A formação arsenalista superiorizou-se à equipa de Vila Verde no dérbi minhoto.

O Braga foi ao terreno do Länk Vilaverdense vencer por 0-3, num encontro referente à 15ª jornada da Liga BPI.

No Estádio Municipal de Vila Verde, o conjunto orientado por Gonçalo Nunes inaugurou o marcador à passagem da meia hora de jogo, com Laura Luís a bater a guardiã Daniela Palha - que saiu lesionada do lance e teve de ser substituída por Sofia Barroso -, após assistência de Bia Meio-Metro.

Na segunda parte, aos 81", a avançado canadiana Caroline Kehrer - que foi eleita a melhor jogadora em campo - dilatou a vantagem da equipa visitante através de um remate sensacional de fora da área e, seis minutos depois, Joline Amani fechou a contagem, com Caroline Kehrer a ser a autora do passe decisivo para a finalização da médio neerlandesa.

Com este triunfo - o segundo consecutivo para o campeonato - no dérbi minhoto, a formação bracarense mantém-se na vice-liderança da prova, somando agora 35 pontos. Por outro lado, a turma comandada por Daniel Pacheco ocupa o sexto lugar da tabela classificativa, com 20.