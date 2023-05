Liga BPI: Braga bate Damaiense e continua na luta pelo segundo lugar

Bia ​​​​​​​Meio-Metro, avançado de 24 anos, foi a grande figura das guerreiras do Minho, ao assinar um hat-trick e fazer uma assistência.

Na abertura da 20ª e antepenúltima jornada da Liga BPI, o Braga recebeu e venceu o Damaiense por 4-1.

No Estádio Municipal 1º de Maio, as arsenalistas tiveram uma entrada de sonho e, antes dos primeiros dez minutos, Bia Meio-Metro já tinha bisado (4" e 6").

Sempre mais perigosa, a equipa às ordens de Gonçalo Nunes ficou perto do terceiro antes do descanso, mas Peace Efih (19") e Caroline Kehrer (21" e 45") não conseguiram encontrar o caminho do golo.

Na etapa complementar, a formação visitante reduziu, à passagem dos 58", por intermédio de Marta Ferreira, após assistência de Jorian Baucom.

Aos 76", já depois de a guardiã Patrícia Morais ter evitado o empate com uma excelente intervenção, a norte-americana Paige Almendariz, servida na perfeição por Bia Meio-Metro, dilatou a vantagem das guerreiras do Minho. Perto do apito final, Bia Meio-Metro, com uma "chapelada" recheada de classe, deu o melhor seguimento a um passe caprichado de Catarina Pereira e completou o hat-trick, chegando aos dez remates certeiros na atual edição do campeonato.

Com este triunfo, o Braga apanha o Sporting - que, este domingo, dia 7, defronta o Marítimo, no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete - no segundo lugar da tabela classificativa, sendo que os dois conjuntos somam 45 pontos. Por outro lado, o Damaiense mantém-se na quinta posição, com 32 pontos.

Ficha de jogo:

Braga - 4

Damaiense - 1

Estádio Municipal 1º de Maio

Árbitro: Ana Afonso (AF Porto)

Braga - Patrícia Morais; Tânia Rodrigues (Beatriz Rodrigues, 80"), Leah Lewis, Marie-Aurelle Awona e Paige Almendariz; Dolores Silva (Vanessa Marques, 60"), Nicole Nunes e Peace Efih (Ana Rute, 60"); Carolina Mendes (Catarina Pereira, 60"), Bia Meio-Metro e Caroline Kehrer (Laura Casanovas, 80")

Treinador: Gonçalo Nunes

Damaiense - Lindsey Harris; Raquel Ferreira, Ana Filipa Assucena, Andrea Mirón e Sara Monteiro (Madalena Contente, 89"); Danae Kaldaridou (Patrícia Barreiros, 89") e Beatriz Cameirão; Andrea Villar (Melanie Forbes, 80"), Marta Ferreira, Summer Green e Jorian Baucom

Treinador: Tomás Tengarrinha

Golos: Bia Meio-Metro (4", 6" e 86"), Marta Ferreira (58") e Paige Almendariz (76")

Cartões amarelos: Andrea Mirón (22")