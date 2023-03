Liga BPI: Benfica goleia Famalicão e alcança 15º triunfo consecutivo

As bicampeãs nacionais aplicaram a primeira derrota caseira à equipa nortenha na presente temporada.

O Benfica foi ao terreno do Famalicão golear por 0-5, na abertura da 15ª jornada da Liga BPI.

Na Academia FC Famalicão, a formação encarnada abriu o ativo logo aos 13 minutos: Marta Cintra cruzou da direita e Cloé Lacasse, ao segundo poste, cabeceou para o fundo das redes. À passagem dos 18", Kika Nazareth dilatou a vantagem das águias, com Cloé Lacasse a assitir.

Até ao intervalo, Pauleta (34"), Andreia Norton (41") e Cloé Lacasse (42") estiveram perto do terceiro, mas o resultado não sofreu alterações.

Na segunda parte, aos 65", já depois de Sissi Ribeiro ter desperdiçado uma boa oportunidade para reduzir a diferença no placard, a árbitra Sandra Bastos viu Gabriela Vinhas a derrubar Jéssica Silva dentro da área e assinalou penálti. Na conversão do castigo máximo, Cloé Lacasse bisou e chegou ao 15º golo da conta pessoal na prova, subindo, assim, ao topo das melhores marcadoras.

Aos 79", as bicampeãs nacionais, reduzidas a dez - Jéssica Silva, aos 71", foi admoestada com o segundo cartão amarelo e recebeu ordem de expulsão, num lance bastante controverso -, anotaram o quarto, por intermédio da recém-entrada Nycole Raysla, com Cloé Lacasse a ser a autora do passe decisivo. Já em período de compensação, após assistência de Pauleta, a internacional brasileira também bisou no encontro, fechando a contagem.

Com este triunfo - o 15º consecutivo para o campeonato -, o Benfica segue na liderança, agora com 45 pontos. Já o conjunto famalicense, que somou a primeira derrota em casa na presente temporada, ocupa o quinto lugar da tabela classificativa, com 28.

Ficha de jogo:

Famalicão - 0

Benfica - 5

Academia FC Famalicão

Árbitra: Sandra Bastos (AF Aveiro)

Famalicão - Dani Neuhaus; Letícia Almeida (Maria Negrão, INT), Inês Maia, Raquel Infante, Gabriela Vinhas (Babi, 75") e Vânia Duarte (Carol Rocha, INT); Maria Leonor Miller, Regina Pereira (Madison Gear, 85") e Laís Araújo; Marie-Yasmine Alidou e Sissi Ribeiro (Telma Pereira, 85")

Treinador: Marco Ramos

Benfica - Rute Costa; Sílvia Rebelo (Lúcia Alves, 67"), Carole Costa e Ana Seiça; Marta Cintra (Catarina Amado, 83"), Pauleta, Andreia Faria (Christy Ucheibe, 67") e Andreia Norton (Anna Gasper, 83"); Jéssica Silva, Kika Nazareth (Nycole Raysla, 67") e Cloé Lacasse

Treinadora: Filipa Patão

Golos: Cloé Lacasse (13" e 66"), Kika Nazareth (18"), Nycole Raysla (79" e 90+3")

Cartões amarelos: Jéssica Silva (24" e 71"), Letícia Almeida (26"), Sílvia Rebelo (52"), Ana Seiça (90") e Laís Araújo (90+5")

Cartão vermelho: Jéssica Silva (71")