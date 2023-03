Liga BPI: Benfica goleia em Vila Verde e segue invicto nas provas nacionais

As bicampeãs nacionais somaram o 14º triunfo seguido para o campeonato.

O Benfica foi ao reduto do Länk Vilaverdense golear por 1-7, na 14ª ronda da Liga BPI.

No Estádio Municipal de Vila Verde, até foi a equipa da casa a marcar primeiro, através de um belo disparo de Kika Silva, "do meio da rua". No entanto, ainda antes do intervalo, Jéssica Silva, por duas vezes - numa delas, com um golo de letra -, e Pauleta operaram a reviravolta para a formação encarnada, deixando o resultado em 1-3.

Na segunda parte, Cloé Lacasse e Kika Nazareth bisaram, fechando, assim, a contagem.

Com esta vitória - a 14ª consecutiva para o campeonato -, as bicampeãs nacionais, orientadas por Filipa Patão, seguem invictas e na liderança da prova, somando agora 42 pontos. Já o conjunto comandado por Daniel Pacheco permanece no sexto lugar, com 20.

Ficha de jogo:

Länk Vilaverdense - 1

Benfica - 7

Estádio Municipal de Vila Verde

Árbitra: Raquel Correia (AF Braga)

Länk Vilaverdense - Daniela Palha; Cristiana Vieira (Beatriz Ferreira, 73"), Inês Barge, Nano Oronoz e Madalena Marau; Sini Laaksonen, Shelby High e Maria Rodrigues (Diana Gomes, 56"); Maria Baleia (Huynh Nhu, 73"), Kika Silva (Malu Schmidt, INT) e Rita Dias (Rafaela Mesquita, 83")

Treinador: Daniel Pacheco

Benfica - Rute Costa; Sílvia Rebelo, Carole Costa e Ana Seiça (Anna Gasper, 65"); Marta Cintra, Pauleta (Andreia Faria, 65"), Kika Nazareth (Lara Martins, 74") e Andreia Norton (Carolina Correia, 80"); Jéssica Silva (Bibocas, 74"), Cloé Lacasse e Nycole Raysla

Treinadora: Filipa Patão

Golos: Kika Silva (10"), Jéssica Silva (12" e 45+3"), Pauleta (43"), Cloé Lacasse (47" e 78") e Kika Nazareth (50" e 54")

Cartões amarelos: Maria Rodrigues (34"), Inês Barge (57"), Cristiana Vieira (70") e Rafaela Mesquita (89")