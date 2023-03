Liga BPI: Benfica goleia Damaiense e mantém pleno de vitórias

As bicampeãs nacionais alcançaram o 16º triunfo consecutivo para o campeonato.

O Benfica triunfou na receção ao Damaiense (5-0), numa partida a contar para a 16ª jornada da Liga BPI.

No Estádio Municipal José Martins Vieira, na Cova da Piedade, Catarina Amado (15"), Cloé Lacasse (23"), Ana Seiça (41"), Kika Nazareth (54") e Ana Vitória (75") construíram a goleada das bicampeãs nacionais. Nota ainda para o facto de Kika Nazareth e Nycole Raysla terem bisado no capítulo das assistências.

Com este triunfo - o 16º consecutivo para o campeonato -, as bicampeãs nacionais seguem confortavelmente na liderança, somando agora 48 pontos. Já o Damaiense permanece no quarto lugar da tabela classificativa, com 31.