Liga BPI: Benfica goleia Braga e fica mais perto de se sagrar tricampeão

Na cidade dos arcebispos, as águias dominaram do início ao fim e deram um passo de gigante rumo à revalidação do título.

O Benfica foi ao terreno do Braga golear por 0-6, num duelo a contar para a 18ª ronda da Liga BPI.

No Estádio Municipal 1º de Maio, num jogo que reeditou a final da quarta edição da Taça da Liga, realizada a 1 de abril - as águias saíram com o troféu, depois de terem vencido por 3-1 -, as bicampeãs nacionais foram totalmente demolidoras e, ainda dentro dos primeiros 20 minutos, a alemã Anna Gasper estreou-se a marcar com a camisola benfiquista, após assistência de Cloé Lacasse.

Aos 27", Paige Almendariz, através de um cruzamento-remate, levou a bola a embater na barra e ficou perto do empate, mas, pouco depois, Cloé Lacasse, que foi eleita a melhor em campo, aproveitou um lance confuso na área arsenalista para dilatar a vantagem da equipa às ordens de Filipa Patão.

À passagem dos 36", servida de bandeja por Ana Vitória, a criativa canadiana bisou no encontro e, aos 42", uma obra de arte de Kika Nazareth colocou o resultado em 0-4.

Na segunda parte, as internacionais portuguesas Catarina Amado (47") e Jéssica Silva (65") também fizeram o gosto ao pé e selaram o triunfo encarnado.

Desta forma, o Benfica regressa às vitórias para o campeonato - após ter perdido, por 0-1, diante do Sporting, na Luz, na última jornada - e fica muito perto de se sagrar tricampeão. Por outro lado, o Braga deixa o Sporting escapar na segunda posição da tabela classificativa.

Ficha de jogo:

Braga - 0

Benfica - 6

Estádio Municipal 1º de Maio

Árbitro: Sílvia Domingos (AF Setúbal)

Braga - Patrícia Morais; Tânia Rodrigues (Laura Luís, 74"), Anouk Dekker, Leah Lewis e Paige Almendariz; Laura Casanovas (Nicole Nunes, INT), Dolores Silva (Joline Amani, 67") e Ana Rute; Bia Meio-Metro, Caroline Kehrer (Vanessa Marques, 67") e Carolina Mendes (Beatriz Rodrigues, INT)

Treinador: Gonçalo Nunes

Benfica - Rute Costa; Ana Seiça, Carole Costa (Sílvia Rebelo, 61") e Christy Ucheibe; Marta Cintra (Bibocas, 71"), Ana Vitória, Anna Gasper (Andreia Norton, 61"), Kika Nazareth (Nycole Raysla, 71") e Catarina Amado (Lúcia Alves, 61"); Jéssica Silva e Cloé Lacasse

Treinadora: Filipa Patão

Golos: Anna Gasper (19"), Cloé Lacasse (30" e 36"), Kika Nazareth (42"), Catarina Amado (47") e Jéssica Silva (65")

Cartões amarelos: Caroline Kehrer (3"), Bia Meio-Metro (33"), Ana Rute (51") e Bibocas (83")