Liga BPI: Benfica goleia Atlético Ouriense e fica a um ponto do "tri"

As águias chegaram às nove dezenas de golos na atual edição do campeonato.

O Benfica recebeu e goleou o Atlético Ouriense por 6-0, em jogo da 19ª ronda da Liga BPI. Desta forma, quando faltam disputar três jornadas, as bicampeãs nacionais ficam a um ponto de celebrar o tricampeonato, uma vez que apresentam uma vantagem de nove pontos em relação ao Sporting, segundo classificado.

No Campo nº 1 do Benfica Campus, no Seixal, Cloé Lacasse, por duas vezes, Jéssica Silva, Ana Vitória, Carole Costa e Kika Nazareth construíram o triunfo expressivo da equipa orientada por Filipa Patão.

Além de estar na liderança, a turma encarnada possui o ataque mais concretizador da prova, com 90 golos marcados, e a defesa menos batida, com somente cinco tentos encaixados.