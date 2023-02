Liga BPI: as movimentações no mercado de transferências de inverno

Giovanna Santos, central brasileira de 25 anos, que já representou o Besiktas, é reforço do Damaiense

Fique a par das entradas e saídas nos clubes do principal escalão do futebol feminino português.

Este sábado, dia 4, disputa-se a 13ª jornada da Liga BPI e os clubes têm vindo a reforçar os seus respetivos plantéis de forma a atacar a segunda parte da temporada. No entanto, por outro lado, também viram partir algumas futebolistas.

Confira as entradas e saídas nas equipas que competem no principal escalão do futebol feminino português:

Benfica:

Entradas: Anna Gasper (ex-Áustria de Viena)

Saídas: Maria Negrão (empréstimo ao Famalicão) e Lara Pintassilgo (empréstimo ao Torreense)

Sporting:

Entradas: Leah Scarpelli (a futebolista chega à turma leonina proveniente do futebol universitário dos EUA)

*A guarda-redes norte-americana Hannah Seabert, de 27 anos, renovou contrato com a formação verde e branca

Saídas: Mariana Rosa (empréstimo ao Torreense)

Damaiense:

Entradas: Giovanna Santos (ex- Avaldsnes IL)

Saídas: Carlota Cristo e Andrea Neves (Amora), Amanda Frisbie (Brann), Joana Santos e Érica Bispo (Torreense)

Famalicão:

Entradas: Maria Negrão (empréstimo do Benfica) e Mylena Freittas (ex- Corinthians)

Saídas: Pati Llanos (Internacional), Raquel Fernandes (Grémio) e Mafalda Marujo (Amora)

Länk Vilaverdense:

Entradas: Thalia Souza (ex-São Paulo)

Saídas: Beatriz Conduto (Rio Ave) e Francisca Veiga (Vitória de Guimarães)

Valadares Gaia:

Entradas: Julia Benati (ex-Medkila), Asha James (ex-Trincity Nationals) e Elisha Sulola (ex-Charlton Athletic)

Atlético Ouriense:

Entradas: Luana Lopes e Maria João Silva (ambas as atletas atuam pela equipa sub-19 do conjunto de Ourém e subiram ao plantel principal)

Torreense:

Entradas: Lara Pintassilgo (empréstimo do Benfica), Jassie Vasconcelos (ex-Racing Power), Érica Bispo (ex-Damaiense), Margarida Sousa (ex- Aland United), Mariana Rosa (empréstimo do Sporting) e Bárbara Lopes (ex-Amora)

Saídas: Eleia Vieira (Amora)

Clube de Albergaria:

Entradas: Ticha Sá (ex-Ovarense) e Caitlyn Keenan

Saídas: Andrezinha (rescisão de contrato)

Marítimo:

Entradas: Carina Baltrip-Reyes (ex-Spartak Subotica), Diana Cândido (ex-Club Municipal Omnisports de Bassens), Laura Maria (ex-Oklahoma Wesleyan University) e Darija Dukic (FC Minsk)

Amora:

Entradas: Carlota Cristo (ex-Damaiense), Andrea Neves (ex-Damaiense), Débora Maciel (ex-Estoril), Mafalda Marujo (ex-Famalicão) e Eleia Vieira (ex-Torreense)

Saídas: Mafalda Barboz (Viajes Interrías FF), Bárbara Lopes (Torreense) e Íris Silva