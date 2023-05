Liga BPI: as 72 futebolistas que conquistaram o prémio "Melhor em Campo"

O tricampeão Benfica ocupa o primeiro lugar desta contagem, com o total de 20 distinções em 21 jornadas.

No próximo domingo, dia 21, disputa-se a derradeira ronda da Liga BPI. Nesse sentido, é hora de fazer um balanço geral sobre as jogadoras que, na vertente individual, mais se destacaram ao longo da prova.

Assim, no que diz respeito ao prémio "Melhor em Campo", galardão atribuído, no final de cada partida, à futebolista que esteve em maior evidência, a internacional canadiana Cloé Lacasse lidera, de forma isolada, o ranking, com seis distinções. A avançado do Benfica, de 29 anos, que é a máxima artilheira do campeonato, com 21 golos, foi laureada frente ao Clube de Albergaria (segunda jornada), Famalicão (quarta e 15ª), Marítimo (12ª), Braga (18ª) e Atlético Ouriense (19ª).

Na lista, segue-se a companheira de equipa Jéssica Silva, segunda melhor marcadora da prova, com 16 remates certeiros. A craque portuguesa, de 28 anos, que soma 100 internacionalizações A pela Seleção Nacional, recebeu o prémio por cinco vezes: diante de Atlético Ouriense (oitava jornada), Valadares Gaia (nona), Torreense (décima), Amora (11ª) e Länk Vilaverdense (14ª).

Além das duas atacantes das águias, mais 70 atletas foram distinguidas: três foram coroadas em quatro ocasiões, oito receberam a distinção por três vezes, 20 arrebataram o galardão em duas ocasiões e 39 levaram o prémio para casa por uma vez.

Ao nível de clubes, o tricampeão Benfica ocupa o primeiro lugar desta contagem, com o total de 20 distinções em 21 jornadas (somente na 17ª ronda, na receção ao Sporting, que terminou com triunfo das leoas, por 0-1, a formação encarnada não conseguiu ser premiada).

Confira quem são as 72 futebolistas que já levantaram o prémio "Melhor em Campo" na atual edição da Liga BPI:

Seis distinções (1):

Cloé Lacasse (Benfica)

Cinco distinções (1):

Jéssica Silva (Benfica)

Quatro distinções (3):

Diana Silva (Sporting), Summer Green (Damaiense) e Samara Lino (Clube de Albergaria)

Três distinções (8):

Brenda Pérez (Sporting), Kika Nazareth (Benfica), Bia Meio-Metro (Braga), Caroline Kehrer (Braga), Neuza Besugo (Torreense), Rita Dias (Länk Vilaverdense), Marie-Yasmine Alidou (Famalicão) e Telma Encarnação (Marítimo)

Duas distinções (20):

Ana Vitória (Benfica), Valéria Cantuário (Benfica), Vanessa Marques (Braga), Beatriz Cameirão (Damaiense), Madalena Marau (Länk Vilaverdense), Sissi Ribeiro (Famalicão), Ana Rita Oliveira (Atlético Ouriense), Treva Aycock (Valadares Gaia), Érica Gomes (Clube de Albergaria), Cristiana Vieira (Länk Vilaverdense), Mafalda Marujo (Amora), Maria Leonor Miller (Famalicão), Paige Almendariz (Braga), Fátima Dutra (Sporting), Ana Rute (Braga), Ana Capeta (Sporting), Carolina Ferreira (Clube de Albergaria), Rafa Sudré (Torreense), Daniela Palha (Länk Vilaverdense) e Raquel Ferreira (Damaiense)

Uma distinção (39):

Anouk Dekker (Braga), Melany Fortes (Damaiense), Andri Violari (Famalicão), Andrea Mirón (Damaiense), Sara Brasil (Atlético Ouriense), Gabi Pelogi (Valadares Gaia), Patrícia Morais (Braga), Raquel Fernandes (Famalicão), Huynh Nhu (Länk Vilaverdense), Vitória Almeida (Braga), Laís Araújo (Famalicão), Sara Teixeira (Torreense), Filipa Assucena (Damaiense), Inês Queiroga (Valadares Gaia), Inês Gonçalves (Sporting), Nicole Araújo (Torreense), Raquel Infante (Famalicão), Bibocas (Benfica), Cláudia Neto (Sporting), Melanie Cunha (Atlético Ouriense), Joline Amani (Braga), Érica Costa (Marítimo), Elisha Sulola (Valadares Gaia), Maísa Correia (Sporting), Nano Oronoz (Länk Vilaverdense), Caitlyn Keenan (Clube de Albergaria), Andrea Neves (Amora), Laura Maria (Marítimo), Betinha (Valadares Gaia), Ana Borges (Sporting), Darija Djukić (Marítimo), Jassie Vasconcelos (Torreense), Ema Gonçalves (Valadares Gaia), Maiara Niehues (Sporting), Alexandra Henriques (Clube de Albergaria), Malu Schmidt (Länk Vilaverdense), Ana Rocha (Torreense), Telma Pereira (Famalicão) e Nycole Raysla (Benfica)