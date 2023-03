Liga BPI: as 54 futebolistas que já conquistaram o prémio "Melhor em Campo"

Bia Meio-Metro, avançado do Braga, já foi distinguida por duas vezes (diante do Atlético Ouriense e frente ao Damaiense)

O Benfica, líder invicto da prova, é o único clube que, até ao momento, foi premiado em todas as jornadas.

Disputadas 14 rondas da Liga BPI, é hora de fazer um balanço geral sobre as jogadoras que, na vertente individual, mais se têm destacado ao longo da prova.

Assim, no que diz respeito ao prémio "Melhor em Campo", galardão atribuído, no final de cada partida, à futebolista que esteve em maior evidência, a internacional portuguesa Jéssica Silva lidera, de forma isolada, o ranking, com cinco distinções. A avançado do Benfica, de 28 anos, foi laureada frente ao Atlético Ouriense, Valadares Gaia, Torreense, Amora e Länk Vilaverdense - no total dessas cinco partidas, a camisola 77 das águias marcou dez golos e fez uma assistência.

Além de Jéssica, mais 53 atletas foram distinguidas: três conquistaram o prémio por três vezes, 20 receberam o galardão em duas ocasiões e 30 arrebataram a distinção por uma vez.

Ao nível de clubes, o Benfica, que apresenta um registo 100 por cento vitorioso na competição, ocupa a primeira posição, ao ser a única equipa premiada em todas as jornadas realizadas até ao momento.

Confira quem são as 54 futebolistas que já levantaram o prémio "Melhor em Campo" na atual edição da Liga BPI:

Cinco distinções:

Jéssica Silva (Benfica)

Três distinções:

Cloé Lacasse (Benfica), Diana Silva (Sporting) e Summer Green (Damaiense)

Duas distinções:

Brenda Pérez (Sporting), Ana Vitória (Benfica), Valéria Cantuário (Benfica), Vanessa Marques (Braga), Beatriz Cameirão (Damaiense), Madalena Marau (Länk Vilaverdense), Sissi Ribeiro (Famalicão), Ana Rita Oliveira (Atlético Ouriense), Bia Meio-Metro (Braga), Telma Encarnação (Marítimo), Treva Aycock (Valadares Gaia), Érica Gomes (Clube de Albergaria), Neuza Besugo (Torreense), Cristiana Vieira (Länk Vilaverdense), Samara Lino (Clube de Albergaria), Mafalda Marujo (Amora), Maria Leonor Miller (Famalicão), Rita Dias (Länk Vilaverdense), Caroline Kehrer (Braga) e Paige Almendariz (Braga)

Uma distinção:

Anouk Dekker (Braga), Melany Fortes (Damaiense), Daniela Palha (Länk Vilaverdense), Andri Violari (Famalicão), Andrea Mirón (Damaiense), Sara Brasil (Atlético Ouriense), Gabi Pelogi (Valadares Gaia), Kika Nazareth (Benfica), Patrícia Morais (Braga), Carolina Ferreira (Clube de Albergaria), Raquel Fernandes (Famalicão), Huynh Nhu (Länk Vilaverdense), Vitória Almeida (Braga), Laís Araújo (Famalicão), Sara Teixeira (Torreense), Filipa Assucena (Damaiense), Fátima Dutra (Sporting), Inês Queiroga (Valadares Gaia), Inês Gonçalves (Sporting), Nicole Araújo (Torreense), Ana Capeta (Sporting), Raquel Infante (Famalicão), Bibocas (Benfica), Cláudia Neto (Sporting), Raquel Ferreira (Damaiense), Melanie Cunha (Atlético Ouriense), Joline Amani (Braga), Rafa Sudré (Torreense), Marie-Yasmine Alidou (Famalicão) e Érica Costa (Marítimo)