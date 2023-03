Levante de gala procura espantar Barcelona hegemónico em palco talismã

A formação ​​​​​​​granota, de Tatiana Pinto, e a equipa catalã medem forças no jogo cabeça de cartaz da 21ª jornada da liga espanhola de futebol feminino.

No próximo sábado, dia 11, a partir das 17h15 de Portugal Continental, Levante e Barcelona defrontam-se no duelo mais aguardado da 21ª jornada da liga espanhola de futebol feminino.

Comandada pelo técnico Sánchez Vera, a formação granota, que ocupa a terceira posição da tabela classificativa e vem de 11 triunfos consecutivos para o campeonato, vai procurar travar a equipa catalã, tricampeã em título, no relvado talismã da Ciudad Deportiva de Buñol.

Esta época, nos dez encontros que disputou no seu terreno para a Liga F, a turma valenciana somou nove vitórias e um empate, sendo que todos os triunfos foram obtidos na Ciudad Deportiva de Buñol e a igualdade, a duas bolas, perante o Real Madrid, segundo colocado, aconteceu no Estadio Ciutat de València, palco onde atua a equipa masculina.

Porém, do outro lado, estará um Barça hegemónico. Orientado por Jonatan Giráldez, o conjunto blaugrana venceu os últimos 55 jogos do campeonato e, naturalmente, neste momento, lidera, de forma invicta, a competição.

Para tentar surpreender as culés, o Levante recorrerá a Tatiana Vanessa Ferreira Pinto, um dos seus principais trunfos. A internacional portuguesa, que completa o 29º aniversário no final deste mês, tem brilhado intensamente na presente temporada e já leva 13 contribuições decisivas - 11 golos e duas assistências - na atual edição do campeonato, sendo a sexta melhor marcadora da prova, juntamente com a avançado colombiana Mayra Ramírez, sua colega de equipa.

Numa partida que contará com as bancadas repletas - os bilhetes para o desafio já esgotaram -, fica a garantia do seguinte: não faltará espetáculo de excelência, dentro e fora das quatro linhas.