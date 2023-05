Leah Lewis e a final da Taça de Portugal feminina: "É um momento muito importante para o Braga"

Em conversa com O JOGO, a defesa norte-americana garantiu que espera uma "verdadeira batalha" diante do Famalicão, no dérbi minhoto.

O Estádio Nacional do Jamor irá acolher, este sábado, dia 27, a partir das 16h30, a final da 20ª edição da Taça de Portugal de futebol feminino, entre Braga e Famalicão.

A cumprir a primeira temporada ao serviço da formação arsenalista, Leah Lewis esteve à conversa com O JOGO e anteviu o grande embate da prova rainha. "Acredito que será uma verdadeira batalha. Esta época, tivemos duelos bastante equilibrados diante do Famalicão, vencemos alguns e perdemos outros. Creio que as duas equipas vão lutar até ao fim pela vitória. A chave para conquistar o troféu passa por fazermos uso das nossas vantagens como equipa. Queremos explorar a nossa velocidade na frente de ataque e manter o nosso estilo de jogo", revelou a defesa norte-americana.

A jogadora, de 24 anos, que tem atuado como central, mas que também pode desempenhar as funções de lateral-direito ou esquerdo, sublinhou ainda o significado deste momento para a turma bracarense, que procura repetir o êxito de 2019/20. "Durante esta semana de trabalho, temos sentido uma energia incrível. Estamos muito motivadas para o encontro, principalmente porque entendemos a importância do mesmo para nós, jogadoras, e para o clube. Vamos deixar tudo dentro de campo para sairmos com o triunfo", assegurou.

Formada no Colgate Raiders, do futebol universitário dos Estados Unidos, Leah passou ainda pelo campeonato israelita, entre 2020 e 2022: primeiro representou o Maccabi Emek Hefer, depois vestiu a camisola do ASA Tel Aviv. Em julho do ano passado, a atleta mudou-se para a cidade dos arcebispos e, desde logo, converteu-se numa das peças basilares do tabuleiro do técnico Gonçalo Nunes, sendo a jogadora com mais minutos (2761) do plantel na presente época. Com um golo apontado - frente ao Amora, na primeira jornada da Liga BPI - em 33 partidas, a defesa assume que se sente confortável com o tipo de futebol que se pratica em Portugal. "O futebol português é, acima de tudo, mais técnico e tático do que em todas as ligas onde joguei. Nos Estados Unidos, o estilo de jogo baseia-se mais na força e na velocidade. Para mim, pessoalmente, tem sido bastante positivo fazer parte deste grupo de trabalho e aprender um novo estilo de futebol. Toda a gente me ajudou na adaptação, que tem sido muito boa", concluiu.

Em Oeiras, Braga e Famalicão reeditarão, pela sexta vez esta temporada, o dérbi minhoto. Nos cinco anteriores, as guerreiras venceram três, com oito tentos marcados, enquanto as famalicenses triunfaram por duas vezes, totalizando três remates certeiros.