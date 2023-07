Kika Nazareth marcou no Mundial feminino e bateu marca de Cristiano Ronaldo

Avançada portuguesa passou a ser a mais jovem de sempre a marcar em Mundiais de futebol pela Seleção portuguesa, no masculino e no feminino. Feito pertencia a Cristiano Ronaldo.

Com o golo que marcou esta quinta-feira, na vitória por 2-0 sobre o Vietname, Kika Nazareth passou a ser a mais jovem jogadora a faturar pela Seleção de Portugal em Mundiais de futebol, seja masculino ou feminino. Nesta que é a primeira participação de sempre da equipa portuguesa em Campeonatos do Mundo de futebol feminino, a avançado do Benfica marcou o segundo golo da equipa das quinas, com 20 anos e oito meses.

O "recorde" pertencia a Cristiano Ronaldo que, com 21 anos e quatro meses, marcou um golo no Mundial'2006, disputado na Alemanha, num jogo contra o Irão. Gonçalo Ramos passa agora a ser o terceiro nesta lista, com o golo que apontou frente à Suíça, tendo, na altura, 21 anos e cinco meses.