Kika Nazareth lesiona-se e abandona o Inglaterra-Portugal em lágrimas

A três semanas do jogo de estreia da Seleção Nacional num Mundial, o estado da jovem criativa do Benfica causa preocupação.

Ao minuto 47 do Inglaterra-Portugal, de preparação para o Mundial feminino, Kika Nazareth, numa bola dividida com Keira Walsh, apoiou mal o pé direito no relvado e, desde logo, ficou a queixar-se do joelho. A número 20 da Seleção Nacional ainda foi assistida pela equipa médica lusa, mas teve mesmo de ser substituída, entrando Ana Capeta para o seu lugar, aos 50".

A três semanas do primeiro desafio da equipa das Quinas no Campeonato do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia, a criativa do Benfica, de 20 anos, abandonou o terreno de jogo chorosa e desanimada, mas pelo próprio pé, não havendo ainda novidades sobre o estado clínico da futebolista.

No final da partida, Francisco Neto, selecionador nacional, abordou a situação. "Infelizmente, a Francisca pediu para sair, não se sentiu muito confortável e, agora, no final do jogo, estava com algumas dores. Vai ser reavaliada, esperemos que não seja nada. O toque de que ela se queixou foi no joelho [direito], vamos ver o que é que daí vem", explicou o técnico mortaguense.