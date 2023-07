Kika Nazareth e o Mundial'2023: "Eu acho que não tenho noção do que me espera..."

Jogadora do Benfica aparece no Mundial feminino já como referência lusa

A seleção portuguesa feminina de futebol está prestes a estrear-se num Mundial, na edição que arranca na Oceânia em 20 de julho, e a internacional lusa Kika Nazareth é, com apenas 20 anos, uma das referências lusas.

"Isso é bom, é bom, não posso negar. Sentirmo-nos adorados e desejados, é sempre um sentimento bom", reconheceu em entrevista à agência Lusa a avançada portuguesa.

A jogadora da seleção nacional que vai estar no Campeonato do Mundo de 2023 está, porém, consciente que ser uma referência também tem o outro lado.

"Tendo só 20 anos, e tendo já este papel - porque eu sei que já tenho um papel, já tenho um bocadinho de voz nesta sociedade, neste mundo de futebol -, traz-me um bocadinho de responsabilidade, que eu tenho de saber lidar", disse, reconhecendo que "há coisas boas e há coisas menos boas".

Kika Nazareth sabe também que tem "sempre margem de progressão, enquanto jogadora e enquanto vós, e enquanto pessoa presente neste mundo".

"O melhor é sentir que, para além de fazer o que gosto, motivo pessoas a fazerem o que gostam, e incentivo, e sou uma referência. É bom, é bom, não posso negar. É um sentimento bom e especial", afirmou a jovem futebolista lusa.

No Mundial'2023, Kika terá muitos olhos colocados nas suas prestações, mas, para já, nesta fase de preparação, prevalecem os "nervos", a muitos quilómetros do epicentro das emoções.

"Eu acho que não tenho noção do que me espera. Nós já estamos em preparação há algum tempo, mas ainda estamos aqui em Portugal, ainda estamos em terra, e eu acho que nós vamos viajar para outro Mundo", disse Kika, em entrevista à Lusa, ainda em solo luso.

A expectativa é enorme: "Por mais que tenhamos noção, por mais que saibamos os números, os números de bilhetes que já foram vendidos, a quantidade de pessoas que vão estar presentes, as televisões que vão passar os jogos, nós ainda não sentimos, nós ainda não vivemos".

"Estamos a viver o pré, mas vai ser completamente diferente. Vai ser um choque bom. Mas eu acho que não tenho noção, não sei o que é que me espera", prosseguiu.

Leia também Sporting St. Juste está na lista de reforços do PSV Eindhoven Clube de Eindhoven tem o central do Sporting na mira e já sondou os representantes do jogador, que continua a recuperar de lesão. Problemas musculares são matéria a investigar

As emoções só chegarão quando começar a ação na Nova Zelândia, ou mesmo depois.

"Acho que só vamos cair na real lá, e eu só costumo cair na real uns tempos depois, por isso acho que vou jogar um Mundial, vamos desfrutar, vamos aproveitar, e eu, só depois, quando estiver cá em Portugal, com os pais, sentada no sofá, é que vou pensar: "joguei um Mundial, nós estivemos num mundial. Nós não temos noção, eu acho", afirmou Kika.

A seleção portuguesa feminina de Portugal é estreante no Mundial de 2023, que se realiza na Austrália e Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto, com a seleção lusa integrada no Grupo E, com Países Baixos (jogo em 23 de julho, em Dunedin), Vietname (27, em Hamilton) e Estados Unidos (1 de agosto, em Auckland).