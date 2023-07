Kika Nazareth e a derrota com os Países Baixos: "Não quero passar como coitadinha..."

Declarações de Kika Nazareth, jogadora da Seleção Nacional, ao Canal 11, no final do encontro com os Países Baixos (desaire por 1-0), partida referente à primeira jornada da fase de grupos do Mundial feminino

Fica com a sensação de que Portugal começou a jogar com a sua identidade tarde demais nesta partida? "Eu não gosto de comparar, mas é a nossa estreia. Não quero passar como coitadinha. Se somos uma equipa de Campeonato do Mundo para umas coisas, também temos de ser para outras. Se aqui estamos, é para jogarmos desde o primeiro minuto com personalidade e à Portugal. Do outro lado, esteve uma equipa com muita mais experiência em cima das pernas e na cabeça. São contextos diferentes, é a nossa estreia. Foi um golo de bola parada e os detalhes fazem, muitas das vezes, a diferença. De resto, o perigo que elas criaram não foi extraordinário. Foi um jogo mais do que equilibrado. Renhido e à Campeonato do Mundo."

A forma física depois de ter recuperado de lesão: "Eu acho que mais do que bem ou mal fisicamente, sinto-me feliz. Estou na Nova Zelândia, longe de toda a gente, menos da minha família, que está aqui, parte dela. A primeira coisa que vem à cabeça, independentemente do resultado, é que estou feliz. Fisicamente estou bem, caso contrário não estaria aqui e não seria opção. Eu tenho algumas fragilidades no aspeto físico, mas ganho noutras coisas. Psicologicamente, também estou bem".