Kika Nazareth após a estreia: "Jogámos à Portugal, com personalidade"

Declarações da jogadora da seleção nacional ao Canal 11, no final do encontro com os Países Baixos (1-0; referente à primeira jornada da fase de grupos do Mundial feminino

Análise ao encontro: "É um jogo de Campeonato do Mundo. Visto de fora (começou no banco de suplentes), são muitas sensações, muitos sentimentos. O golo foi cedo, o que tornou as coisas um bocadinho mais intensas no mau sentido. As nossas cabeças começam de um lado para o outro, passam-nos muitas coisas pela cabeça. Eu própria tenho este lado muito intenso. Quando entro para um jogo que não está propriamente favorável para o nosso lado, involuntariamente e inconscientemente entro a pensar que quero e vou resolver. Não aconteceu, não correu bem. Se tivéssemos ganho, o apuramento não estava garantido. Com a derrota, também nada está perdido. Temos mais dois jogos pela frente. É um Mundial, não pode haver favoritos. Os Países Baixos têm mais nome, era favorita neste jogo, mas nós demonstrámos o nosso trabalho. Colocámos as vice-campeãs do Mundo a perderem tempo. Jogámos à Portugal, com personalidade. Temos de olhar para os erros que cometemos. Temos muito para crescer e muito mais para mostrar. Acho que ainda vamos a tempo".