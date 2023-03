Kika Nazareth a O JOGO: "Nós temos competência, arrisquem e vejam um jogo"

É uma das figuras da Seleção e diz que é no campo que se responde a quem desvaloriza a modalidade. Na semana em que chegou aos 50 golos com a camisola do Benfica, a jogadora elogia o trabalho que tem vindo a ser feito no futebol feminino e desafia, quem nunca viu, a dar uma oportunidade ao jogo.

Kika Nazareth espera que os "holofotes" recebidos, depois do apuramento para o Mundial, tenham chegado para ficar. A O JOGO, a jogadora do Benfica diz aos menos recetivos para verem o que se passa nos relvados.

Os holofotes estão apontados para vocês, estão agora a ter a atenção necessária?